Grêmio oficializa Paulo Victor e assina até 2019 com o goleiro

No mesmo dia em que vai enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, o Grêmio oficializou a contratação de um jogador que estava vinculado ao clube carioca: Paulo Victor. A diretoria do time gaúcho anunciou nesta quinta-feira a contratação do goleiro, de 30 anos, que assinou contrato até o final de 2019.

Paulo Victor chega ao Grêmio gratuitamente, pois rescindiu o seu vínculo com o Flamengo nos últimos dias. E, aprovado nos exames médicos realizados no CT Luiz Carvalho, pôde firmar seu vínculo com o time gaúcho, que marcou a sua apresentação para a próxima sexta-feira, após o treinamento que está agendado para começar às 15h30.

O goleiro chegou ao Flamengo aos 17 anos, ainda para as divisões de base, tendo sido emprestado ao América do Rio antes de conquistar seu espaço no Flamengo, onde fez parte do grupo que foi campeão brasileiro em 2009 e da Copa do Brasil em 2013. Após perder a condição de titular para Alex Muralha durante a última temporada, Paulo Victor foi emprestado no início ao Gaziantepspor, da Turquia, onde disputou 14 jogos.

No Grêmio, Paulo Victor deve ser o reserva imediato de Marcelo Grohe, o titular absoluto do gol gremista. As outras opções do técnico Renato Gaúcho para a posição são Leo e Bruno Grassi, que estão se revezando na condição de suplente imediato. Além disso, o elenco gremista também conta com o jovem goleiro Dida, de 19 anos.