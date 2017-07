O ator Rodrigo Hilbert construiu uma casa de brinquedo para os filhos, o que causou uma pequena revolta na web entre os homens – um rapaz chegou a divulgar uma carta aberta para o apresentador dizendo “O senhor poderia por favor parar de ser isso tudo?”.

“Sempre quis um lugar legal para as crianças brincarem, então decidi fazer essa casinha”, escreveu Hilbert no Facebook, numa publicação do início do mês resgatada agora pelo portal Vix. “Ela foi toda construída por mim, com a ajuda dos meninos e dos funcionários do sítio.” A casinha está na casa da família em Teresópolis, no Rio.

O cearense Raphael PH Santos escreveu a carta, que também viralizou. “Sério, seja menos. (…) Rodrigo, pare. Você está me atrapalhando”, escreveu no Facebook, em tom bem humorado.