Professor desabafa após ninguém aparecer na aula

Adrian Raftery, professor de contabilidade na Deakin University em Melbourne, na Austrália, teve uma surpresa quando chegou para dar aula na última terça-feira, 11. Nenhum aluno estava em sala. Raftery ficou desapontado que ninguém compareceu já no segundo dia de aula do semestre e escreveu um post no LinkedIn desabafando sobre a situação.

“Eu não sei vocês, mas a minha geração sempre comparecia às aulas e seminários, principalmente nas primeiras semanas do semestre”, disse o professor. “Após me preparar para dar uma boa aula, estou desapontado que nenhum aluno tenha se importado em vir”, continuou. “Os alunos não percebem que seus professores podem ser a sua melhor ponte para entrar no mercado de trabalho”, completou Raftery.

Em entrevista para o site Mashable, Adrian disse que é a primeira vez em seis anos dando aulas que ninguém aparece. “Acho que toquei em um ponto importante que poucos acadêmicos têm coragem de falar”, disse na entrevista. Ele recebeu apoio de outros professores após seu post viralizar e finalizou dizendo que a experiência o fez repensar em seus métodos de aula e como melhorar a interação entre professor e aluno.