Mesmo após alta ontem, Ibovespa sobe e bate máximas acima dos 65 mil pontos

O Ibovespa abriu em alta nesta quinta-feira, 13, e segue acima dos 65 mil pontos. O exterior favorável, inclusive com a virada nos preços do petróleo para o sinal positivo, contribui para a valorização das ações mesmo depois dos ganhos de Quarta-feira (12).

Às 10h34, o Ibovespa subia 0,40% aos 65.096,76 pontos. Nesse horários, todas as blue chips, exceto a Vale, contribuíam para esta apreciação. Os papéis da mineradora abriram em alta e passaram a cair em linha com as pares no exterior. Rio Tinto e BHP também perdem valor, a despeito da alta hoje de 2,90% do minério de ferro no mercado à vista chinês (Qingdao).

O investidor segue atento aos desdobramentos dos debates sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. O deputado Júlio Delgado (PSB-MG) sugeriu mudanças no parecer do relator Sérgio Zveiter (PMDB-RJ). Se Zveiter acatar as propostas de alteração, poderá pedir mais prazo para analisá-las, medida que terá potencial para atrasar a conclusão dos trabalhos da comissão, previsto para esta quinta.

Nos EUA foram divulgados nesta manhã uma leve alta da inflação no atacado em junho (+0,1% ante maio, acima da previsão de estabilidade), e também uma queda nos pedidos semanais de auxílio-desemprego. Os dados, aparentemente, não mexeram com os ativos em Nova York, segundo analistas internacionais.