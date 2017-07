Jair festeja 1ª vitória como técnico do Botafogo no Maracanã: ‘Dia especial’

Jair Ventura não escondeu a satisfação ao ter conquistado na noite da última quarta-feira, quando o Botafogo venceu o Fluminense por 1 a 0 no clássico válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, um feito inédito desta sua trajetória como técnico. Foi o seu primeiro triunfo como treinador da equipe alvinegra em uma partida realizada no Maracanã, principal palco da história do futebol nacional e um dos principais estádios do mundo.

“Foi um dia especial para a minha carreira, a última vitória do Botafogo aqui tinha sido em 2015, quando eu era auxiliar do René (Simões), e nós ganhamos do Flamengo. E hoje consegui minha primeira vitória como treinador no Maracanã. Gostoso, né? Estou igual a um menino quando ganha um presente novo”, comemorou o comandante, em entrevista coletiva.

Em seguida, Jair Ventura exaltou a evolução apresentada pelo Botafogo nos clássicos nesta temporada, o que passou a acontecer a partir deste Brasileirão, no qual o time anteriormente empatou por 0 a 0 com o Flamengo, em Volta Redonda, e derrotou o Vasco por 3 a 1, no Engenhão.

“Fico feliz de realizar um sonho. Eu já tinha feitos jogos aqui (no Maracanã), mas tinha conseguido vencer. Disputamos três clássicos no Brasileirão e vencemos dois e empatamos um. Apanhamos um pouquinho no Carioca, em que a gente não ganhava clássico porque estava na pré-Libertadores, e agora começamos a mostrar a nossa força dentro do Campeonato Brasileiro”, completou o treinador, se referindo também ao fato de que sua equipe atuou mais enfraquecida em duelos contra os seus principais rivais do Rio, no último Estadual, por estar poupando titulares para confrontos decisivos do estágio classificatório para a fase de grupos da competição continental.

REFORÇO É ELOGIADO – E Jair qualificou a vitória do Botafogo nesta quarta-feira como “maiúscula”, assim como mostrou empolgação com a atuação do meia Marcos Vinícius, que fez a sua estreia como titular após ter chegado ao clube no final do mês passado ao ser envolvido na troca que levou o atacante Sassá ao Cruzeiro. Ainda fora das condições físicas ideais, o reforço acabou sendo substituído por Camilo aos 18 minutos do segundo tempo, mas agradou muito pelo que fez na etapa inicial.

“Foram só 45 minutos (de bom futebol), mas fico feliz. Contratação é sempre uma incógnita. A gente não sabe como o cara vai receber. Pedi para deixar a timidez de lado e deu no que deu. Ele merecia um gol na estreia. Fez uma bela partida”, exaltou o técnico botafoguense, para em seguida dizer que o primeiro tempo realizado pelo atleta foi “fantástico” e que optou por tirá-lo de campo para evitar possíveis lesões, já que o jogador não atuava uma partida inteira há muito tempo – anteriormente, ele já havia entrado bem na equipe que foi buscar no finalzinho da partida um empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, no último domingo, no Engenhão.

Após a vitória no clássico, o Botafogo agora começa a focar o duelo que fará contra o Sport, na próxima segunda-feira, às 20 horas, no Engenhão, no fechamento da 14ª rodada do Brasileirão, no qual a equipe ocupa hoje a oitava posição, com 19 pontos. Tendo em vista o bom tempo de preparação para a partida, Jair Ventura já avisou que dará folga aos titulares no clássico contra o Fluminense nesta quinta, quando o restante do elenco alvinegro voltará a treinar às 15 horas.