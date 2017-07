ANTT aprova reajuste nas tarifas de pedágio da BR-050/GO/MG

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou reajuste da Tarifa Básica de Pedágio do contrato de concessão da BR-050/GO/MG, no trecho do entroncamento BR-040 (GO) até divisa MG/SP, explorado pela Concessionária MGO Rodovias. O reajuste aplicado à tarifa de pedágio quilométrica será de 10,92%, conforme patamar determinado judicialmente, cita resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 13.

O aumento dos valores atinge seis praças de pedágio, localizadas em Ipameri e Campo Alegre de Goiás, no Estado de Goiás, e Araguari, Uberaba e Delta, em Minas Gerais. Em Ipameri, por exemplo, a tarifa passará de R$ 6,30 para R$ 7,00, e em Uberaba, de R$ 5,70 para R$ 6,30.