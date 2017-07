Programação do dia do rock se estende até o fim de semana

Embora não seja uma data que deva ser realmente levada a sério – afinal, para que serve um dia do rock? e o que representa esse “rock”? – a cidade se movimentará, a partir desta quinta-feira, 13, com atrações musicais nas quais as guitarras parecem falar mais alto, em programações que se estendem até o fim de semana.

Ou até mais, como é o caso do Centro do Rock, programa do Centro Cultural São Paulo (CCSP), que iniciou suas atividades na terça-feira, 11, e estenderá as atividades até o dia 30 de julho, com uma programação envolvendo música (como o show de Thiago Pethit cantando Patti Smith, da foto ao lado), cinema e literatura. A Praça das Artes, no centro, receberá os shows das bandas Golpe de Estado, Raulzitos, Beatles para Crianças e Inocentes, no fim de semana. O MIS aproveitará a data para, também no domingo, 16, exibir O Mágico de Oz, com a trilha sonora do disco The Dark Side of The Moon, do Pink Floyd, executada pela banda Echos Pink Floyd. Veja mais da programação:

PROGRAMAÇÃO

Isso É Spinal Tap

Documentário de brincadeira sobre a fictícia banda será exibido no CCSP. Hoje, às 17h30, R$ 2

Thiago Pethit canta Patti Smith

Ainda no CCSP, Pethit e sua banda formada por mulheres fazem show que homenageia a obra da artista. Hoje, às 21h, grátis

Homenagem aos Mamonas Assassinas

Inclui o show da banda cover Diet Music e exposição com objetos dos integrantes da banda, na Audio. Hoje, às 21h, R$ 40, ou R$ 20 e 1 Kg de alimento não perecível

Punk e Rock na Praça

Programação gratuita: Golpe de Estado, às 16h, Made In Brazil, às 18h, no sábado, 15, e Inocentes, às 18h de domingo, 16

Cinematographo

MIS apresenta o filme O Mágico de Oz com a execução do disco The Dark Side of The Moon, pela banda Echos Pink Floyd. Domingo, 16, às 16h30, R$ 6