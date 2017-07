Enxutos e econômicos, os festivais do Chocolate, em Ribeirão Pires, e o de Inverno de Paranapiacaba, em Santo André, sobrevivem em meio à crise econômica, com intuito de manter a atratividade ao grande público e quem sabe darem o retorno

desejado aos cofres desses municípios. Apesar dos empecilhos financeiros, ambos os calendários são tradicionais e de grande importância a uma população regional já carente de agendas culturais e de entretenimentos gratuitos de boa qualidade.

O pontapé inicial será a 17a edição do Festival de Inverno de Paranapiacaba, em dois fins de semana: 22 e 23; e 29 e 30 de julho. O formato será o mesmo do ano passado, porém, de custo menor, calculado em R$ 350 mil. A Prefeitura de Santo André estima 170 atrações, como de jazz, blues, cultura popular, atrações de teatro de rua e outras, além de 70 artistas, sendo 53% do ABC.

Já o Festival do Chocolate retorna após dois anos. Em vez de cinco, desta vez, o calendário ocorre em dois fins de semana: 28, 29 e 30 de julho; e 4, 5 e 6 de agosto. Apesar de enxuto, o festival será atrativo ao público, por meio de shows de rock, pagode e sertanejo. Nomes conhecidos como Ira!, Ultraje a Rigor, e Titãs, e as duplas sertanejas Rionegro & Solimões e Guilherme & Santiago também marcarão presença.

Nesta edição da RD em Revista, também traz ao leitor dois serviços que cada vez mais crescem no dia a dia: os aplicativos de carona, Uber e Cabify. Ambas as empresas são visadas pelo Poder Público quanto à regulamentação, desejo dos taxistas, mas como isso poderá impactar no seu bolso? E qual a visão de cada empresa sobre esse cenário? Tudo está na nossa reportagem sobre o tema.

Por falar em meio de transporte, voltamos a tratar da qualidade das empresas de ônibus municipais no ABC, que prestam serviço de qualidade questionável. Para se ter ideia, o Consórcio União Santo André, responsável por 35 linhas andreenses, soma de 2015 a abril de 2017, multas recebidas de R$ 184,9 mil por problemas no serviço. Em São Bernardo, a SBCTrans chegou a quase 3 mil infrações.

Ainda mostraremos ao leitor o balanço de seis meses dos sete prefeitos do ABC. Será que podemos ficar satisfeitos com os trabalhos de nossos governantes, em meio a esse período de austeridade?

Boa leitura!