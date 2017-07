Haddad liga pra Lula e ouve presidente dizer que ‘lutará pela honra’

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) disse, na noite desta quarta-feira, 12, que falou com Luiz Inácio Lula da Silva por telefone, após a sentença dada pelo juiz Sérgio Moro que condena o ex-presidente a 9 anos e seis meses de prisão. Segundo o ex-prefeito, que também foi ministro de Educação no governo Lula, o ex-presidente afirmou que lutará pela sua honra.

“Falei com o presidente Lula ao telefone para prestar solidariedade e ele me respondeu com a confiança de sempre que lutará pela honra até o fim”, escreveu Haddad em seu Twitter.

Outros petistas também repercutiram a sentença do magistrado, que não decretou prisão contra Lula. A ex-presidente Dilma Rousseff, por exemplo, emitiu nota criticando a condenação dada por Moro, classificando a sentença como “um escárnio” que “fere profundamente a democracia”.