Raquel Dodge é nomeada procuradora-geral da República e assume cargo em setembro

O Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 13, traz a nomeação de Raquel Elias Ferreira Dodge para exercer o cargo de procuradora-geral da República a partir de 18 de setembro, no lugar de Rodrigo Janot.

Raquel foi nomeada ainda nesta quarta-feira, 12, mesmo dia em que passou por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e teve sua indicação aprovada tanto na comissão quanto no plenário da Casa.

Depois da votação, Raquel foi recebida à noite pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. O encontro contou também com a presença do ministro da Justiça, Torquato Jardim.