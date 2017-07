Cruzeiro impõe mais uma derrota ao Atlético-PR e sobe para o 5º lugar

O Cruzeiro conquistou um importante resultado fora de casa na disputa por uma posição entre os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O time mineiro visitou o Atlético-PR, na Arena da Baixada, e venceu por 2 a 0 com gols de Lucas Romero e Rafael Marques, na noite desta quarta-feira, em Curitiba.

Com o resultado, o time visitante chegou aos 20 pontos e dorme na quinta colocação, perto dos líderes do campeonato. A boa reação cruzeirense nas últimas rodadas contrasta com os resultados irregulares do início, o que gerou até protestos por parte da torcida, no início do mês.

O Atlético, com a terceira partida seguida sem vitória, segue com 15 pontos e é o 16º colocado, apenas três pontos acima do Avaí, que abre a zona do rebaixamento e só joga na quinta-feira, quando receberá o Coritiba na Ressacada, em Florianópolis (SC).

Melhor no início do jogo, o Cruzeiro teve a primeira grande chance de abrir o placar com Lucas Silva. Ganhando chance como titular, em razão da suspensão de Ariel Cabral, o volante arriscou de longe com muita violência e a bola explodiu no travessão do gol defendido por Weverton.

Apesar da posse de bola maior para o Atlético, os visitantes seguiam mais perigosos e, aos 28 minutos, Lucas Romero puxou contra-ataque, tabelou com Alisson e completou para o fundo do gol.

Na segunda etapa, o Atlético tentou buscar o empate, mas demonstrou nervosismo, desperdiçando a posse de bola com seguidos erros de passe. O time mineiro, no contra-ataque, também não conseguia levar perigo e o jogo passou a ficar travado.

Administrando a vantagem, a equipe do técnico Mano Menezes mostrou boa organização defensiva, e ainda ampliou aos 40 minutos. Rafael Marques, que tinha acabado de entrar no lugar de Élber, aproveitou rebote do chute de Thiago Neves e garantiu a vitória.

O Atlético volta a campo no próximo sábado, quando visita o Corinthians no Itaquerão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, o Cruzeiro receberá o Flamengo no Mineirão, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-PR 0 x 2 CRUZEIRO

ATLÉTICO-PR – Weverton; Jonathan (Yago), Wanderson, Thiago Heleno e Nicolas (Cascardo); Otávio, Eduardo Henrique, Nikão e Sidcley; Eduardo da Silva e Éderson (Matheus Anjos). Técnico: Kelly (interino).

CRUZEIRO – Fábio; Lucas Romero, Léo, Murillo e Diogo Barbosa; Henrique, Lucas Silva (Nonoca), Élber (Rafael Marques) e Thiago Neves; Alisson e Rafael Sóbis (Sassá). Técnico: Mano Menezes.

GOLS – Lucas Romero, aos 28 minutos do primeiro tempo, e Rafael Marques, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Thiago Heleno, Otávio e Matheus Anjos (Atlético-PR); Henrique (Cruzeiro).

ÁRBITRO – Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA – R$ 212.070,00.

PÚBLICO – 15.984 pagantes.

LOCAL – Arena da Baixada, em Curitiba (PR).