Presidente da Câmara dos EUA promete passar projeto de sanções contra a Rússia

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Paul Ryan, prometeu hoje passar um “forte e corajoso” projeto de lei para impor sanções contra a Rússia, mesmo que o chefe de inteligência do presidente Donald Trump tenha manifestado preocupações sobre a legislação, que visa punir Moscou pela suposta interferência nas eleições presidenciais americanas.

No entanto, comentários do líder da maioria na Câmara, Kevin McCarthy, sugerem que o governo de Donald Trump está tentando enfraquecer o projeto, que passou no Senado no mês passado com 98 votos. McCarthy disse que o diretor da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês), Mike Pompeo, informou que o pacote de sanções contra a Rússia afetaria “a habilidade de fazer seu trabalho, alguns elementos dele”.

McCarthy não especificou ao que Pompeo se referia. Ele também negou que a Casa Branca esteja se inclinando a ele para fazer lobby contra o projeto de lei. Fonte: Associated Press.