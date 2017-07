CMO retoma reunião para votar destaques ao projeto da LDO 2018

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional (CMO) retomou a sessão para votar os destaques ao texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2018, aprovado mais cedo nesta quarta-feira, 12. A reunião havia sido suspensa para discutir como seriam votados os mais de 300 destaques apresentados.

Após conversas entre os integrantes da comissão, os destaques em análise foram reduzidos para 54. O relator da LDO, Marcus Pestana (PSDB-DF), apresentou voto recusando a maioria deles. Entre os destaques aceitos pelo relator está a destinação de recursos para nomeação de concursados do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Os concursados lotaram o plenário da comissão com placas e pressionaram os parlamentares a incluírem a previsão de recursos no Orçamento.