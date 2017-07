Berço político do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, o ABC não se furtou em participar do debate em torno da condenação do petista anunciada quarta-feira (12), pelo juiz federal Sérgio Moro. Os políticos da região emitiram suas opiniões que passearam pelas mais diversas bases, desde aqueles acreditam no fim da impunidade e entre aqueles que defendem a tese de perseguição política. Confira as opiniões dos entes políticos do ABC.

Para Manente, Justiça “serve para todos”

“Uma condenação que mostra que a Justiça funciona para todos, sem impunidade. Essa era uma decisão que há muito tempo era aguardada e ansiada por uma parcela muito significativa da nossa sociedade. E nós, aqui, registramos a nossa satisfação em ver que a impunidade vai acabando. É uma decisão histórica. Uma decisão que certamente guiará, a partir de agora, todos os rumos que qualquer representante público, em qualquer esfera, terá que adotar e estou satisfeito, pois isso mostra que não tem cargo ou autoridade que não se submeta a justiça”, disse o deputado federal Alex Manente (PPS/SP).

Morando fala sobre o fim da impunidade

“A condenação do ex-presidente Lula devolveu ao povo brasileiro a certeza de que ninguém está acima da lei. Ao mesmo tempo, minimiza o sentimento das pessoas que em muitas vezes tem a sensação de que os políticos e homens poderosos neste país estavam impunes a lei. Este fato deixa uma boa reflexão, uma vez que o Lula, presidente a atingir a maior popularidade, é o primeiro em toda a história do nosso país a ser condenado. Este julgamento renova a esperança do povo brasileiro que foi tirada pelo Lula, pela Dilma (Rousseff) e pelo PT, e que tem como resultado os 14 milhões de desempregados e os escândalos de corrupção”, opinou o prefeito de São Bernardo e presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Orlando Morando (PSDB).

Serra diz que decisão fortalece sua crença na Justiça

“A decisão fortalece a minha crença na Justiça e na independência dos poderes. Vivemos um momento histórico na democracia recente. A impunidade, independente de partido ou ideologias, não pode vencer a esperança de dias melhores, principalmente após o desastre ético, econômico e social que o PT trouxe ao Brasil”, falou o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

Vicentinho bate na tecla da inocência de Lula

A partir de sua página no Facebook, o deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT/SP), divulgou um vídeo com a história do ex-presidente de Lula e afirmou. “Ele (Lula) é inocente! Fora golpista dos três poderes”.

Marinho afirma que querem tirar Lula da eleição de 2018

“Quero demonstrar a minha indignação com a decisão do juiz Sérgio Moro, que não julga como um juiz, porque se julgasse como um juiz seguramente a única decisão possível era inocentar o presidente Lula. Porque a única prova existente no processo era da inocência do presidente Lula. Na verdade, o que querem é retirar o presidente Lula das eleições presidências. Eleições presidenciais sem o Lula não são eleições, é fraude, é fraude eleitoral”, falou o ex-prefeito de São Bernardo e presidente estadual do PT, Luiz Marinho.

Luiz Fernando diz que condenação já era esperada

“O juiz Sérgio Moro decretou sem prova nenhuma a prisão do nosso grande líder. Um homem que dedicou sua vida inteira para a justiça social, pela classe trabalhadora, por direitos do nosso povo. O grande líder Lula. Nós já sabíamos, pois essa condenação não aconteceu hoje, essa condenação aconteceu quando abriram o processo, foi ali que ele (Moro) tentou (condená-lo). Por mais que todas as provas viessem a favor do Lula, todos os depoimentos dizendo que o Lula não tem nada com isso (compra do triplex no Guarujá), que não sabia de nada, que demonstre que não era dele, mas já sabíamos”, falou o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira Ferreira (PT).

Barba fala que aconteceu aquilo que os petistas temiam

“Aconteceu exatamente aquilo o que temíamos. O juiz Sérgio Moro, atendendo e representando a vontade política da elite política brasileira, decretou hoje a sentença de prisão do presidente Lula. Esse juiz está perseguindo politicamente o Lula. Uma perseguição política ao Lula, ao Partido dos Trabalhadores e aos movimentos sociais. É a tentativa de tirar o Lula das eleições presidenciais de 2018, porque o Lula aprece na liderança em todas as pesquisas”, explicou o deputado estadual Teonílio Barba (PT).

Turco fala da falta de provas

“Não existe nenhuma prova que possa condenar o presidente Lula a respeito dessa questão do Triplex no Guarujá. O Poder Judiciário e o Ministério Público estão usando de dois pesos e duas medidas. Enquanto Michel Temer e Aécio Neves, com seus helicópteros cheios de coca, com malas cheias de dinheiro, continuam impunes e ainda recebendo elogios tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário”, disse o deputado estadual Luiz Turco (PT).