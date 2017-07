‘Não prender Lula é reconhecer fragilidade da sentença’, diz defesa

Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmaram nesta noite de quarta-feira, 12, que a decisão do juiz federal Sérgio Moro de não decretar a prisão imediata do petista, apesar de tê-lo condenado a 9 anos e 6 meses de reclusão, é o “reconhecimento da própria fragilidade da fundamentação da sentença”.

A declaração foi dada pelo advogado Cristiano Zanin Martins, um dos que compõem a defesa de Lula, em São Paulo. Para Martins, as justificativas usadas por Moro para não prender Lula, como evitar “certos traumas”, uma vez que se trata de um ex-presidente, são afirmações que mostram que a sentença tem teor político. “Se ele tivesse elementos concretos… ele não pode julgar A ou B por ser ex-presidente da República ou não”, disse.