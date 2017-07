Fazenda confirma indicação de Marcelo Barbosa para presidência da CVM

O Ministério da Fazenda confirmou na noite desta quarta-feira, 12, que o ministro Henrique Meirelles indicou Marcelo Barbosa para a presidência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O advogado substituirá Leonardo Gomes Pereira, cujo mandato termina em 14 de julho. Em nota, a Fazenda diz que o nome de Barbosa será encaminhado para avaliação do Senado Federal.

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o advogado indicado por Meirelles tem mestrado pela Columbia Law School de Nova York, nos Estados Unidos. Barbosa também foi professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da UERJ, professor da FGV Direito no Rio de Janeiro e presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Estudar. O indicado também é membro do Conselho Consultivo do Columbia Global Center Latin America e participante do Comitê de Aquisições e Fusões (CAF).