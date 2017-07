Dyogo: governo considera de maneira ‘serena’ recomendação do TCU sobre meta

Via Twitter, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, fez um comentário sucinto sobre o alerta do Tribunal de Contas da União (TCU) para o risco de descumprimento da meta fiscal. Em post, ele disse que o Ministério do Planejamento recebe a recomendação de maneira “serena e objetiva”. “Essas considerações do TCU serão abordadas no Relatório Bimestral de Receitas e Despesas a ser publicado até 22 de julho”, tuitou o ministro.

Procurado, o Ministério da Fazenda respondeu que só o Planejamento falaria sobre o alerta do TCU.