Investidores anunciam grande descoberta de petróleo no Golfo do México

Um dos primeiros investidores do setor privado na área de energia no México anunciou uma descoberta significativa de petróleo em águas mexicanas. A britânica Premier Oil e suas sócias Talos Energy, de Houston, e Sierra Oil & Gas, da Cidade do México, afirmaram que a análise exploratória do campo Zama-1, localizado em águas rasas no Golfo do México, revelou uma formação “de qualidade mundial” com entre 1,4 bilhão e 2 bilhões de barris de petróleo leve, ou cerca do dobro do antes projetado.

Mais cedo neste ano, o grupo havia estimado que havia entre 700 milhões e 800 milhões de barris no depósito, baseando-se em imagens sísmicas do bloco e em comparações com campos próximos. A descoberta é um impulso significativo para o governo mexicano, que em 2014 abriu o setor de energia do país para o investimento privado, após 76 anos de controle estatal. A Premier, a Talos e a Sierra venceram o leilão em julho de 2015 para explorar o campo Zama-1, no primeiro contrato do tipo dado a investidores privados. A Sierra possui 40% desse bloco, a Talos tem 35% e é a operadora e a Premier, 25%.

A novidade é “a descoberta mais importante até agora da reforma energética do México”, disse Pablo Medina, analista da Wood Mackenzie com foco na América Latina. A consultoria estima que o campo Zama-1 seja um dos 20 maiores em águas rasas descobertos globalmente ao longo das últimas duas décadas.

“Não apenas há petróleo ali, mas é mais fácil de extraí-lo”, disse Alfredo Martí, diretor-gerente da Riverstone Holdings, companhia de private equity que apoia a Sierra e a Talos. “Com os preços do petróleo e do gás tão baixos, não temos tido muitas oportunidades para abrir champagne nessa época, mas essa é uma delas”, afirmou ele. Fonte: Dow Jones Newswires.