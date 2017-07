Bolsas de NY fecham em alta influenciadas por discurso de Yellen

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta nesta quarta-feira, 12, com o índice Dow Jones registrando recorde de fechamento, após a presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Janet Yellen, ter enfatizado uma normalização gradual da política monetária do país e expressado otimismo com a economia, em testemunho ao Congresso.

O Dow Jones fechou em alta de 0,57%, aos 21.532,14 pontos; o S&P 500 avançou 0,73%, para 2.443,25 pontos; e o Nasdaq ganhou 1,10%, encerrando aos 6.261,17 pontos.

Os ganhos do dia foram amplos, com todos os 11 setores do S&P 500 registrando altas. As ações de tecnologia, no entanto, foram as que apresentaram melhor desempenho, aumentando 1,3% e ajudando o Nasdaq a encerrar a quarta sessão seguida no azul. A Microsoft viu seus papéis avançarem 1,66% e o Facebook subiu 2,34%.

Em seu testemunho, Yellen disse que espera que os preços aos consumidores permitam que BC aumente gradualmente as taxas de juros, mas ponderou que o Fed alteraria seus planos caso a inflação baixa persista.

A inflação desacelerou nos últimos meses nos EUA e alguns analistas e investidores dizem que os comentários da dirigente sugerem que o Fed pode ser um pouco mais cauteloso com elevações de juros futuras. “As pessoas ouviram o que elas queriam ouvir”, disse Rob Bernstone, do Credit Suisse Group. (Com informações da Dow Jones Newswires)