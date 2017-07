Doria diz que ‘justiça foi feita’ em condenação de Lula

O prefeito de São Paulo João Doria publicou um vídeo comemorando a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e meio de prisão pelo juiz Sérgio Moro. Na avaliação do tucano, a “justiça foi feita”.

Crítico ferrenho de Lula e do PT, o prefeito de São Paulo mandou um recado para “petistas, lulistas, dilmistas e esquerdistas”. “Pensam que podem roubar, mentir, usurpar, enganar o povo brasileiro em qualquer tempo, por qualquer razão, fazendo o que fizeram ao Brasil. Olha aí o que deu”, disse o prefeito, no vídeo de quase um minuto.

Doria também avalia que esta é “apenas” a primeira condenação de Lula – que é réu em mais cinco ações da Lava Jato. O tucano aproveitou para exaltar o juiz federal, Sérgio Moro, a quem chamou de “herói brasileiro”.

O prefeito encerra o vídeo com vivas à Justiça, a Moro e ao Brasil. Em pouco mais de uma hora no ar, o vídeo já havia sido compartilhado por mais de 18 mil usuários no Facebook.

O ex-presidente Lula foi condenado nesta quarta-feira a 9 anos e meio de prisão por Moro, na ação do triplex do Guarujá. Não houve pedido de prisão na sentença do juiz federal.