A líder do PSB na Câmara dos Deputados, deputada Tereza Cristina (MS), disse que a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo tríplex no Guarujá já era esperada. “Eu não estou nem alegre, nem triste, mas para a política é ruim essa confusão toda”, afirmou.

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, também do PSB, esteve hoje no Congresso Nacional, mas disse que não comentaria a decisão do juiz Sérgio Moro.