Grohe, Pedro Rocha e Bolaños desfalcam o Grêmio no duelo contra o Flamengo

O técnico Renato Gaúcho ainda não poderá contar com o goleiro Marcelo Grohe e o atacante Pedro Rocha para o importante duelo de quinta, entre Grêmio e Flamengo, às 19h30, no estádio Luso Brasileiro, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Os dois atletas estão fora da lista de relacionados divulgada nesta quarta-feira.

Grohe até voltou a treinar na terça após cicatrizar um corte profundo sofrido no joelho esquerdo no duelo contra o Godoy Cruz, na Argentina, semana passada, pela Copa Libertadores. Mas, como adiantou Renato Gaúcho, ele ainda não tem condições de jogo. O mesmo ocorre com Pedro Rocha, que se recupera de um desgaste muscular. Tanto o goleiro como o atacante foram desfalques na derrota para o Avaí, no domingo.

“O Marcelo ainda não consegue fazer alguns movimentos no joelho e está fora. Conversei com o Pedro ontem (terça) e, se fosse uma decisão, eu o colocaria para jogar, o que não é o caso. É um pouco arriscado colocá-lo e perdê-lo por um tempo maior”, explicou o treinador.

Além do desfalque de Grohe e Pedro Rocha, dois importantes titulares, o Grêmio também não poderá contar com Miller Bolaños. Segundo informou o clube gaúcho, o atacante equatoriano não foi relacionado devido a problemas particulares.

Fechando nesta quarta-feira a preparação para enfrentar o Flamengo, Renato comandou um trabalho técnico em campo reduzido, onde os atletas trocavam passes em espaço curto sob forte marcação. Depois, o elenco disputou um rachão.

Confira a lista de jogadores relacionados no Grêmio:

Goleiros: Léo e Bruno Grassi.

Zagueiros: Pedro Geromel, Kannemann, Rafael Thyere e Bruno Rodrigo.

Laterais: Bruno Cortêz, Marcelo Oliveira, Edilson e Leonardo Gomes.

Volantes: Kaio, Jaílson, Arthur, Michel e Ramiro.

Meia: Lincoln.

Atacantes: Luan, Lucas Barrios, Everton, Fernandinho e Dionathã.