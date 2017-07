Produção industrial do México avança 0,1% em maio ante abril

A produção industrial mexicana avançou 0,1% em maio na comparação com abril, após ajustes sazonais, informou nesta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatísticas (INE). Na comparação anual, o crescimento em maio foi de 1%.

O avanço anual foi ajudado por um efeito positivo do calendário. Ele se segue a uma queda de 4,2% em abril na comparação anual, quando a produção foi afetada negativamente pelo feriado da Páscoa.

A produção manufatureira caiu 0,3% em maio ante abril, mas subiu 5% na comparação anual, diante de ganhos fortes na produção de veículos, partes de veículos e eletrônicos. A construção avançou 2,1% em maio ante abril e cresceu 0,8% na comparação anual.

A produção de petróleo e gás segue como um freio para a atividade industrial em geral, após registrar queda de 0,1% em maio ante abril e cair 8,2% ante maio de 2016.

A produção industrial mexicana recuou 0,4% nos primeiros cinco meses do ano, na comparação com igual período de 2016. A economia tem dependido mais do consumo doméstico, que tem sido apoiado pelo crescimento do emprego, e do setor de serviços.

O Produto Interno Bruto (PIB) do México deve desacelerar para cerca de 2% neste ano, de 2,3% em 2016, segundo estimativas do governo e também de agentes privados. Fonte: Dow Jones Newswires.