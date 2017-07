A cantora norte-americana Lana Del Rey lançou de uma só vez as duas parcerias que fez com o rapper A$AP Rocky para o seu próximo álbum, as músicas Summer Bummer e Groupie Love.

Em Summer Bummer, há ainda a participação de outro rapper, Playboi Carti. A música leva um som mais próximo do hip-hop, ritmo com o qual Lana Del Rey sempre flertou, mas não havia se arriscado tão profundamente.

Já Groupie Love, apesar da participação do rapper A$AP Rocky e da influência do hip-hop, soa mais como a maioria das músicas da cantora, principalmente as que ficaram de fora do seu álbum de estreia, Born To Die (2012).