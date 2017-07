O Hospital Santa Helena, em Santo André, voltou a ser alvo de reclamações nesta quarta-feira (12). Desta vez, familiares do aposentado Hugo Giordan, de 92 anos, reclamam da demora no atendimento e no diagnóstico, que segundo Raimunda Maria da Silva Giordan, nora do paciente, está totalmente incorreto. “Meu sogro está com hemorragia desde segunda-feira (10) e o hospital continua a liberá-lo sem medicação”, explica.

Segundo Raimunda, Hugo esteve no hospital pela primeira vez na última segunda-feira, após se queixar de dores fortes ao urinar com sangue. Ela conta que após espera de mais de quatro horas para finalizar os procedimentos de exames de sangue e urina, o paciente foi liberado.

No entanto, nesta quarta-feira as dores pioraram, o volume de sangue na urina aumentou, e infeliz com o diagnóstico, Hugo voltou ao hospital em busca de atendimento e foi encaminhado ao Pronto Socorro da unidade, na avenida Lucas Nogueira Garcéz, em São Bernardo. “Tivemos que esperar mais de três horas para conseguir uma ambulância e ainda ficam transportando um idoso de 92 anos de uma cidade para outra, sem diagnóstico, é uma vergonha”, reclama Raimunda.

Por nota, o Santa Helena Saúde informa que o Sr. Hugo Giordan deu entrada em seu Centro Médico, hoje (12/07), às 14h, para a realização de exames e, após avaliação médica, teve alta às 17h30. O paciente conta com atenção médica ambulatorial constante do serviço de geriatria.