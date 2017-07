Crescimento acelerou e mercado de trabalho está mais apertado, diz BC dos EUA

A atividade econômica se expandiu em todas as partes dos Estados Unidos, com o ritmo de crescimento variando de leve a moderado, de acordo com o Livro Bege, relatório do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que ajuda a embasar as decisões de política monetária no país.

“A maioria dos distritos espera ganhos de modestos a moderados nos próximos meses. As despesas dos consumidores parecem aumentar na maioria dos distritos, lideradas pelo aumento nas vendas no varejo excluindo automóveis e no turismo”, afirmou o Fed no Livro Bege. O relatório foi baseado em informações coletadas até 30 de junho nas 12 sedes distritais do banco central.

Mais amplamente, o Fed disse que muitos distritos notaram algum enfraquecimento nos gastos dos consumidores, particularmente devido à fraca venda de automóveis, que caíram em metade dos distritos. “A atividade de serviços industriais e não financeiros continuou a crescer, com a maioria dos distritos reportando ganhos de modestos a moderados desde o último relatório”, afirmou o documento.

O emprego, na maior parte dos EUA, manteve um rimo de expansão de modesto a moderado, embora as unidades do Fed de Atlanta e de St. Louis tenham observado níveis de pleno emprego. Os mercados de trabalho se mostraram ainda mais apertados, principalmente nos setores de construção e de tecnologia da informação, de acordo com o Livro Bege. Segundo o Federal Reserve, “os salários continuam a crescer em um ritmo moderado na maioria dos distritos e muitas empresas atribuíram esses ganhos salariais às condições de mercado de trabalho mais apertadas”.

Os preços continuaram a aumentar modestamente na maioria dos distritos, e algumas unidades observaram que as pressões nos preços diminuíram um pouco. “Vários distritos relataram maiores custos de materiais de construção e preços de frete, enquanto os preços da gasolina, de alimentos e de outras commodities caíram”, notou o banco central. Os preços do varejo se mantiveram firmes ou aumentaram ligeiramente, enquanto o setor industrial registrou níveis constantes e moderadamente elevadores dos custos de insumos. Segundo o Fed, os preços de habitação também continuaram a aumentar na maioria dos distritos.

A próxima reunião de política monetária do Federal Reserve ocorre em 25 e 26 de julho.