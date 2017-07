Condenação de Lula é uma evidente manifestação política, diz líder do PT

O líder do PT na Câmara, deputado Carlos Zarattini (SP), considera que a decisão do juiz federal Sergio Moro de condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nove anos e seis meses de prisão nesta quarta-feira, 12, é “uma evidente manifestação política”. Ele estranhou o fato de a sentença ter sido divulgada no dia em que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) começa a discutir a denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva.

“O que se quer é excluir Lula das próximas eleições. É uma decisão política que tem que ter o repúdio da população, porque atropela o devido processo legal”, declarou Zarattini. O petista avaliou que a sentença levou em conta apenas o depoimento de Léo Pinheiro, dono da construtora OAS, que afirmou em depoimento que o apartamento era de Lula, e excluiu as outras testemunhas. Ele também avalia que a sentença não apresentou provas factuais de que Lula é, de fato, dono do tríplex.

“Esta é uma condenação feita por um juiz que participou da investigação e da denúncia, estava evidente que ele ia fazer isso”, disse.

Durante a sessão da CCJ para debater a denúncia contra Temer, a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) manifestou solidariedade a Lula, por quem disse sentir “profundo respeito e admiração”. Ela classificou Lula como “o maior líder popular da história desse País”. Essa condenação será revertida porque não há qualquer prova. Lula voltará eleito pelo povo das urnas desse País.”

Já o deputado Wladimir Costa (SD-PA) comemorou a condenação. “Finalmente ele (Lula) deverá ter as suas madeixas, seus cabelos raspados, deverá ser conduzido algemado para o cárcere lá na Papuda para cumprir a sua pena. É só a primeira condenação diante de todas que ainda virão”, afirmou.