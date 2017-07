OCDE decidirá sobre pedido de adesão do Brasil e mais 5 países em setembro

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) confirmou nesta quarta-feira, 12, que a decisão do conselho sobre a solicitação do Brasil e mais cinco países para aderirem ao grupo ficou para setembro. Em comunicado oficial divulgado hoje, a entidade disse que o conselho discutiu o processo de acessão potencial “olhando país por país”. “Estamos fazendo progressos e o processo vai continuar em setembro”, trouxe o curto comunicado, que se seguiu ao final do encontro. A data de uma nova reunião daqui a dois meses não foi divulgada.

Além do Brasil, outros cinco países também solicitaram candidatura. Da América Latina, Argentina e Peru, e, da Europa, Croácia, Bulgária e Romênia. O que tem mais chance de ser aprovado é o Brasil, que já é um “parceiro-chave” da OCDE. O governo apresentou seu pedido à Organização em maio e agora aguarda uma resposta para continuar o processo, que pode demorar de três a quatro anos. Para ser formalizado, os candidatos precisam receber o aval dos 35 membros da instituição, além da União Europeia.