Atriz de ‘Maria do Bairro’ perde contrato com emissora e vira motorista de Uber

Alejandra Procuna (foto), que interpretou Brenda em Maria do Bairro e Morelba em Carinha de Anjo, agora é motorista de Uber. A atriz perdeu contrato de exclusividade com a Televisa em junho e, para não ficar sem emprego, resolveu ser motorista particular.

“Foi como um balde de água fria”, disse ela à revista mexicana TV Notas sobre o momento em que soube que seu contrato não seria renovado. A atriz trabalhou na emissora por 25 anos.

Questionada se é tietada pelos fãs, ela diz que alguns nem a reconhecem. “Algumas pessoas dizem ‘boa tarde’ e ‘tchau’ e nem percebem quem eu sou. Quando eu falo, elas percebem e pedem para tirar fotos”, contou.