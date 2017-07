Tripoli: decisão do PSDB é de liberar a bancada na votação da denúncia na CCJ

Em reunião ontem sobre o posicionamento do PSDB em relação à denúncia contra o presidente Michel Temer, a bancada federal decidiu que cada deputado da legenda membro da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara está livre para votar como quiser. Hoje, em conversa com jornalistas, o líder do partido na Câmara, Ricardo Tripoli (SP), informou que “a decisão é de liberar a bancada”.

O partido conta com sete membros na CCJ, dos quais três que já declararam voto a favor do prosseguimento do processo e quatro que ainda não se manifestaram.