No capítulo desta quinta-feira (13/7), Antônia repreende Nelito e Pedrinho por terem descartado a torta. Agnaldo conta a Malagueta que seu plano deu certo. Júlio assiste à entrevista de Siqueira, que revela que Antônia recebeu uma ameaça. Xavier conta a Malagueta que viu Luíza vestida como arrumadeira ao lado de Cíntia. Agnaldo diz a Sanda Helena que reparou que ela não gosta de seu irmão. Eric descobre que Sabine fez com que os empresários desistissem de investir no hotel. Cristóvão aconselha Bebeth a cuidar da saúde. Malagueta conta a Eric que Luíza tem dormido todas as noites em um quarto de funcionários do hotel. Rúbia conta a Luiza que Pedrinho ligou pra ela. Douglas incentiva Luiza a ficar com Eric. Eric procura Luíza no hotel.