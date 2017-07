Apresentado, James diz que chega ao Bayern com ‘fome’ e exalta Ancelotti

Contratado pelo Bayern de Munique na última terça-feira, James Rodríguez foi apresentado nesta quarta como reforço do clube após ser aprovado nos exames médicos. O jogador se declarou motivado com a mudança de ares após perder espaço no Real Madrid e pôde celebrar o acordo por empréstimo de dois anos no mesmo dia em que comemorou seu aniversário de 26 anos.

“Eu venho aqui com muito desejo e fome de alcançar as coisas. O Bayern é uma equipe com tradição que sempre quer ganhar. Eu também sou um vencedor e eu quero escrever a minha história aqui”, afirmou James, que chega ao clube com o status de ter sido o artilheiro da Copa do Mundo de 2014.

A contratação do colombiano atende a um pedido do técnico Carlo Ancelotti, que dirigiu James na primeira temporada do sul-americano no Real Madrid. E foi exatamente nela em que ele mais brilhou, com 17 gols e 18 assistências em 46 jogos, depois não repetindo o mesmo rendimento sob o comando de Rafa Benítez e Zinedine Zidane.

Assim, James não escondeu que a presença de Ancelotti no Bayern foi fundamental para o acerto da sua transferência. “Eu jogo onde o treinador quiser”, disse. “Eu queria trabalhar com ele novamente. Temos um bom relacionamento e ele se esforçou para me trazer para cá”, acrescentou.

James, que exaltou a força do Bayern, espera recuperar o protagonismo com a camisa do clube alemão. “O Bayern está entre os três principais clubes da Europa. Você sempre tem que trabalhar duro para ter um lugar no time, e eu vou fazer isso. Eu quero ajudar o time a ganhar troféus”, comentou.

No Bayern, James vai vestir a camisa de número 11. E Ancelotti revelou que avalia a possibilidade de aproveitá-lo já no próximo sábado, quando o time disputará um torneio amistoso em Mönchengladbach, que também contará com a participação do Borussia Mönchengladbach, do Hoffenheim e do Werder Bremen.

James estava no Real Madrid desde 2014, quando foi adquirido pelo clube espanhol junto ao francês Monaco, após brilhar na Copa do Mundo pela seleção colombiana, sendo o artilheiro do torneio disputado no Brasil com seis gols marcados.