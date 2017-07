Adolescente reage a assalto e é morto com tiro na cabeça no Rio

Um adolescente de 15 anos foi morto com um tiro na cabeça, após ser abordado por dois homens em uma moto, no bairro de Água Santa, na zona norte do Rio, na manhã desta quarta-feira, 12.

Segundo testemunhas, Guilherme Ancelmo aguardava o ônibus, no ponto, para ir à escola, quando foi abordado por criminosos que anunciaram o assalto. Ele teria reagido e os assaltantes atiraram.

Guilherme morreu na hora e a mãe do adolescente passou mal ao ver o corpo do jovem no chão da rua.

Segundo a Polícia Militar, nenhum suspeito do crime ainda foi preso. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.

Na manhã desta quarta um médico também foi baleado por assaltantes em uma moto, durante uma tentativa de assalto no Túnel Rebouças, que liga as zonas sul e norte da cidade.

O homem, que não teve o nome divulgado, foi atingido no peito. Ele está sendo socorrido no hospital Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.