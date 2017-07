Indicadores mostram claramente trajetória do crescimento, avalia Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, repetiu nesta quarta-feira, 12, que a economia brasileira apresenta sinais significativos de que a pior recessão da história foi superada.

“Existem alguns dados negativos no varejo que mostram que essa trajetória de recuperação não é uniforme, mas o conjunto de indicadores mostra claramente essa recuperação”, afirmou, citando dados de produção de máquinas e equipamentos. “Isso prova que teremos um crescimento sustentável”, completou, em cerimônia no Palácio do Planalto.

Meirelles também voltou a falar de reformas do governo com o objetivo de desburocratizar a atividade produtiva. “Além disso, o investimento em infraestrutura é crucial e é a espinha dorsal da capacidade do país em crescer”, acrescentou.

Segundo o ministro, o governo tem conduzido um “amplo” projeto de investimentos em infraestrutura, mas ressaltou que é necessário priorizar empreendimentos. “É importante evitar que grandes projetos capturem a imaginação e monopolizem os recursos públicos disponíveis”, avaliou.

Meirelles acrescentou que existe uma abundância de recursos privados interessados em investir na infraestrutura brasileira e, tendo isso em mente, o governo trabalha no aperfeiçoamento das concessões e privatizações, com fortalecimento das agência reguladoras. Ele lembrou que os investimentos esperados em rodovias, ferrovias e energia são da ordem de R$ 80 bilhões.

Já a Medida Provisória que será assinada nesta quarta-feira é voltada para os projetos menores de prefeituras no interior do País. “Planejamento e valorizando o papel da infraestrutura e eliminando gargalos antes que apareçam, poderemos crescer conforme nosso potencial”, explicou.

O ministro disse ainda que o governo segue trabalhando na agenda de médio e longo prazo que elevará a taxa de crescimento brasileira de forma sustentável.