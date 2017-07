Araújo anuncia liberação de financiamentos de R$ 5,7 bi para obras em municípios

O ministro das Cidades, Bruno Araújo, anunciou nesta quarta-feira, 12, a liberação pelo governo de financiamentos de R$ 5,7 bilhões em obras de saneamento e mobilidade nos municípios. “Um ano atrás o governo encontrou uma grave desorganização fiscal e financeira no País. Governança é eficiência e entrega de resultados à população”, afirmou, em cerimônia no Palácio do Planalto.

Os projetos de mobilidade urbana contarão com até R$ 3,7 bilhões em financiamentos com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio do Programa Pró-Transporte. O processo de seleção será contínuo, sem prazo limite para a inscrição de propostas.

Já as obras de saneamento terão financiamento de até R$ 2 bilhões por meio do Programa Saneamento Para Todos. Serão priorizadas obras que já tenham projeto de engenharia, licenciamento ambiental e outorgas de recursos hídricos. O cadastramento das propostas de saneamento vai até abril de 2018, e o resultado da seleção de projetos será divulgado em agosto do próximo ano.