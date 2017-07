Com mais de dois milhões de downloads pelo mundo só em junho e um lucro de US$ 34 milhões de dólares, Candy Crush é um dos jogos de celular mais populares do planeta. Todo esse sucesso fez com que a CBS, uma das principais emissoras de televisão aberta nos Estados Unidos, apostasse em um game show que levasse o jogo como tema.

Seguindo o mesmo formato do game mobile, mas com telonas e provas envolvendo escadas, o programa parece ter atraído a atenção dos telespectadores. A estreia no último domingo, dia 9, já aparece como uma das grandes promessas para o verão norte-americano e teve boa audiência: 4,9 milhões de pessoas.