Daniel Alves é anunciado como reforço do PSG e assina por dois anos

O Paris Saint-Germain é o novo clube de Daniel Alves. Nesta quarta-feira, o clube francês oficializou a contratação do lateral-direito brasileiro, que recentemente se desligou da italiana Juventus e vai assinar um contrato válido pelas próximas duas temporadas.

A oficialização da contratação de Daniel Alves se deu através de vídeo divulgado pelo PSG nas redes sociais. Nele, o brasileiro “marca” o número 32, que ele vestirá, na camisa do clube e fala uma conhecida expressão do clube: “Ici c’est Paris” (Aqui é Paris, em francês).

Para contratar Daniel Alves, que está livre após rescindir o seu vínculo com a Juventus, o PSG precisou superar forte concorrência, principalmente do Manchester City – vários rumores chegaram a ligá-lo ao clube inglês, especialmente porque o time é treinado por Pep Guardiola, que comandou o brasileiro no Barcelona.

Daniel Alves, hoje com 34 anos, brilhou na última temporada pela Juventus. O lateral foi peça importante do time que conquistou os títulos do Campeonato Italiano e da Copa da Itália. Além disso, o time de Turim avançou até a decisão da Liga dos Campeões da Europa, quando foi derrotado pelo Real Madrid.

Antes disso, Daniel Alves teve uma passagem gloriosa pelo Barcelona, com a conquista de três títulos da Liga dos Campeões, além de ter passado pelo Sevilla no futebol espanhol, o clube que o tirou do Bahia. Agora no PSG, o lateral-direito titular da seleção brasileira se juntará aos compatriotas Thiago Silva, Marquinhos e Thiago Motta, que se naturalizou italiano.

Daniel Alves é o segundo reforço do PSG anunciado na atual janela de transferências, pois anteriormente o clube se reforçou com o lateral-esquerdo espanhol Yuri Berchiche, que estava na Real Sociedad. Mas essa é, sem dúvida, a primeira contratação de impacto do clube, que tentará recuperar a soberania nacional após ver o Monaco conquistar o título do Campeonato Francês na última temporada.

O lateral é um dos jogadores mais vencedores do futebol mundial na atualidade. Ele já obteve 34 títulos na carreira, a uma conquista do galês Ryan Giggs (35) e a três de Pelé (37). Agora tentará ampliar esses números com a camisa do PSG.