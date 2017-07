Depois de ter sua composição Todo Dia tocada diariamente durante o último verão, fazendo com que a letra – gravada em parceria com Pablo Vittar – se tornasse um dos hits do Carnaval, o rapper paulistano Rico Dalasam apresenta agora seu novo EP Balanga Raba, com show marcado para esta sexta-feira (14/7), no Sesc Santo André.

As quatro faixas que integram o EP mostram uma ousada mistura entre o rap e o pop que o artista vem articulando com desenvoltura. Já as letras de suas canções, como Fogo em Mim, Procure e Não Deito Pra Nada refletem as lutas diárias em busca de reconhecimento e espaço na sociedade.

“Estou hackeando o diálogo para criar canções que trazem em comum trechos dos momentos em que morri e que a vida me trouxe de volta”, explica o cantor, que se prepara para lançar seu próximo disco. “É sobre proteger o grande tesouro que é ser vulnerável, celebrando cada vez que essa fragilidade foi colocada à prova, com trava-línguas e refrões nítidos de compreensão e mensagens, tecendo esse ciclo que crio com as palavras”.

SERVIÇO:

RICO DALASAM

Quando: 14/7 (sexta, às 21h)

Onde: Teatro

Ingresso: R$ 20 (inteira), R$ 10 (aposentado, pessoa com 60 anos ou mais, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) e R$ 6 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes). Venda limitada a 4 ingressos por pessoa ou CPF

Não recomendado para menores de 12 anos

Sesc Santo André – Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André

Telefone: (11) 4469-1200

Estacionamento (vagas limitadas): Credencial Plena – R$ 6 | Outros – R$ 11