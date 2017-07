No próximo sábado (15/7), às 19h, convidados e o público em geral que gosta de arte tem encontro marcado com a artista plástica Gilda Sabas, em seu atual espaço expositivo no Piso Araucária, no Shopping Praça da Moça, em Diadema.

O evento que unirá literatura, música e arte marca a entrada de novas obras de Gilda Sabas em sua exposição individual Eu, Você e os Outros, em cartaz no Shopping até 10 de agosto.

Nesta exposição, a artista propõe reflexões sobre nós mesmos e a respeito dos outros que cruzam nossos caminhos. Ela utiliza diversas técnicas como massa de modelar, acrílica, bordado em linha, tecido e botões sobre tela.