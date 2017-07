Pessoas com deficiência que estão em busca de emprego podem visitar o Espaço Oportunidades Especiais. São aproximadamente 500 vagas para diferentes níveis de formação: ensino médio, técnico e superior. O projeto se preocupa também em oferecer informações de utilidade ao público. A ação acontece em um stand adaptado para todos os tipos de deficiência e com atendimento realizado por intérprete de libras. As oportunidades de trabalho são de grandes empresas como Supergasbras, TIM, Otis, McDonald’s e Allianz.

No site do Oportunidades Especiais é possível encontrar notícias relacionadas ao mundo do trabalho, como dicas de cursos profissionalizantes para pessoas com deficiência, aposentadoria especial e equipamentos que facilitam a inclusão no ambiente de trabalho

O evento é realizado no Atrium Shopping de 15 a 30 de julho. Mais informações estão disponíveis no www.oportunidadesespeciais.com.br

Oportunidades Especiais

Local: Piso 1

De 15 a 30 de julho

Segunda a sábado: das 10h às 22h

Domingos e feriados: das 14h às 20h

Entrada Franca

Atrium Shopping – rua Giovanni Batistta Pirelli, 155 – Santo André – SP

Tel: (11) 3135- 4500 – www.atriumshopping.com