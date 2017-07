Deputados cariocas devem manifestar apoio a Zveiter durante sessão d

O líder da Rede na Câmara, Alessandro Molon (RJ), está colhendo assinaturas de deputados cariocas para uma manifestação de apoio ao relator da denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Sergio Zveiter (PMDB-RJ). Segundo Molon, ele já conseguiu o apoio de 22 dos 46 parlamentares do Rio de Janeiro na Casa e deve apresentar o manifesto na sessão da CCJ desta quarta-feira, 12. “Queremos fortalecê-lo”, disse Molon.

Zveiter vem sofrendo pressão do PMDB para deixar a legenda após apresentar voto a favor da denúncia contra o presidente Temer, na segunda-feira, 10. O deputado minimizou qualquer tipo de retaliação que possa vir a sofrer de seu partido por ter apresentado um parecer favorável à admissibilidade do pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Temer. “Se eles me expulsarem, vai ser problema deles e não meu”, rebateu. De acordo com aliados, o peemedebista está desconfortável e já cogita até mudar de partido.

Molon disse que a estratégia da oposição hoje será insistir no recurso de convite do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que foi rejeitado pelo presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG). Nos bastidores, a estratégia será utilizar o recurso para tentar forçar a base governista a retirar requerimento de encerramento de discussão. O objetivo dos governistas é votar o parecer que pede a admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer até amanhã, 13, na comissão, e sexta-feira, 14, no plenário.

Regimentalmente, o requerimento de encerramento de discussão pode ser apresentado após o 10º discurso na comissão. Ao apresentar o pedido, os governistas estarão quebrando um acordo feito na semana passada que permite que mais de 170 deputados discursem na sessão.