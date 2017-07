Ex-namorado de George Michael diz não ter dinheiro para comprar comida

O ex-namorado do cantor George Michael, Fadi Fawaz, usou suas redes sociais para fazer um desabafo: desde que a estrela da música pop morreu, em dezembro de 2016, ele não tem dinheiro suficiente para comprar comida.

Tudo começou no último sábado, 8, quando ele postou dois tuítes: “George, estou faminto” e “George, estou com fome”. Dois dias depois, postou uma série de mensagens em forma de desabafo.

Ele misteriosamente insinua que “a verdade será descoberta”, se referindo às circunstâncias da morte do cantor. Ele foi encontrado morto em sua cama por Fadi no dia de Natal de 2016.

Ele continuou: “O parceiro do ícone, além de lidar com o luto e de ser acusado de sua morte, também precisa se preocupar com a sua próxima refeição. Essa é a verdade hoje: o parceiro do ícone se recusou a vender histórias que valem milhões, mesmo passando fome”. Fawaz tem sido envolvido em boatos sobre as circunstâncias da morte do ex-namorado.