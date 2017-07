Combate à corrupção será prioridade no MPF, diz Raquel Dodge em sabatina

A subprocuradora da República Raquel Dodge, indicada para chefiar o Ministério Público Federal, afirmou nesta quarta-feira, 12, que o combate à corrupção continuará a ser a prioridade da entidade. Antes de responder a perguntas na Comissão de Constituição e Justiça (CC), Raquel fez uma breve apresentação, de cerca de 10 minutos.

“A proteção do interesse público e o enfrentamento da corrupção continuam a ser prioridade no MPF e terão o apoio necessário”, afirmou Raquel. “A corrupção desvia recursos públicos de serviços essenciais, como educação, saúde, transporte.”

Ao menos 20 senadores já se inscreveram para fazer perguntas a Raquel durante a sabatina. Na plateia, além de familiares, estão colegas de Raquel do Ministério Público e até o prefeito da sua cidade natal, Morrinhos, no interior de Goiás.

A exemplo do que disse nos encontros com senadores antes da sabatina, Raquel destacou em sua apresentação que terá uma atuação imparcial no Ministério Público.

“Buscarei agir com firmeza, clareza e confiança. E com a imparcialidade que sempre tive ao longo da minha careira. Pretendo realizar com temperança e serenidade um projeto de gestão em que ninguém esteja acima da lei, e ninguém esteja abaixo da lei.”