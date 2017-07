No dia do casamento, noiva conhece homem que recebeu coração de seu filho

A norte-americana Becky Turney teve uma surpresa no seu casamento, no último sábado, 8. Um de seus padrinhos foi o homem que recebeu o coração de seu filho, morto em 2015, via transplante.

O californiano Jacob Kilby nasceu com uma doença congênita no coração e recebeu seu primeiro transplante quando tinha somente dois anos de idade. Após sofrer um ataque cardíaco em 2015, foi novamente para a fila de órgãos e recebeu o coração de Triston, filho de Becky.

Becky e Jacob já haviam conversado online algumas vezes, mas nunca tinham se encontrado pessoalmente.

Uma das madrinhas do casamento, Kelly Turney, organizou a surpresa. “Eu nunca havia tido uma surpresa desse tamanho”, disse Becky em entrevista ao programa Today, da NBC. Ela afirma esperar que essa surpresa incentive as pessoas a se registrarem como doadoras de órgãos. “Todo mundo deixa um legado na Terra, mas ver como Triston mudou a vida de Jacob é incrível”, completou.

A fotógrafa do casamento, Amber Lanphier, postou algumas fotos no Facebook e elas viralizaram.