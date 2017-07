O Grand Plaza Shopping, em Santo André, oferece nas férias escolares de julho um evento exclusivo na região, o Risadaria Kids, considerado um dos maiores festivais de humor infantil do País. Programado para até 21 de julho, o evento conta com apresentações gratuitas e direcionadas a crianças e adultos. As exibições acontecem na Praça de Eventos, próxima à praça de alimentação, de segunda a sexta-feira, em duas sessões (15h e 16h) e com duração aproximada de 40 minutos cada.

Em sua segunda edição, o festival prevê a presença de importantes artistas, como Marlei Cevada, humorista do SBT que interpreta a personagem Nina, do elenco de a Praça é Nossa. Haverá, ainda, o ventríloquo Yakko Sideratos, o Palhaço Tchutchuco, conhecido por seu estilo dinâmico e interativo, entre outras atrações que prometem divertir o público.

O Grand Plaza Shopping está localizado na Avenida Industrial, 600, bairro Jardim, em Santo André. Informações: (11) 4437-5000 ou www.grandplazashopping.com.br.

SERVIÇO

“FESTIVAL RISADARIA KIDS” – GRAND PLAZA SHOPPING

GRATUITO

Quando: Até 21/7, de segunda a sexta, com sessões às 15h e 16h

Onde: Praça de Eventos, próxima à praça de alimentação.

Classificação: Livre

Programação completa:

Dia 12/7, 15h – Eu Duvido

Dia 12/7, 16h – Mágico Geraldin

Dia 13/7, 15h – Beto Carreto

Dia 13/7, 16h – Travessuras de Palhaço

Dia 14/7, 15h – Gira Circo

Dia 14/7, 16h – Nina

Dia 17/7, 15h – Luz e Alegria no Mundo do Circo

Dia 17/7, 16h – Falando Por Dois

Dia 18/7, 15h – Palhaço Tchutchuco

Dia 18/7, 16h – Precisa-se de Mágico

Dia 19/7, 15h – A Lona Caiu

Dia 19/7, 16h – O Livro do Mundo Inteiro

Dia 20/7, 15h – O Botão Mágico

Dia 20/7, 16h – A Alegria do Circo

Dia 21/7, 15h – Eu Duvido

Dia 21/7, 16h – Magico Geraldin