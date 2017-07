Bovespa abre em firme alta após reforma trabalhista e com ajuda do exterior

A Bovespa abriu em firme alta nesta quarta-feira, 12, reagindo à aprovação com folga da reforma trabalhista na véspera no plenário do Senado e diante do clima positivo nos mercados acionários internacionais. Dando sequência ao avanço de 2,42% do índice à vista nos dois últimos pregões, o Ibovespa subia 0,73% às 10h30, aos 64.860 pontos.

No exterior, as bolsas da Europa e os futuros dos índices acionários de Nova York aceleraram os ganhos há pouco, na esteira da divulgação íntegra do discurso que a presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, fará na Câmara no fim da manhã. Yellen indicou que os Fed funds não devem subir muito mais para alcançar a taxa neutra, em uma sinalização de que os juros não devem ser elevados a um nível muito alto – o que é favorável para ativos de risco.