O ator e comediante Maurício Manfrini, que interpreta o personagem Paulinho Gogó, fará show no dia 20 de julho, no Teatro Clara Nunes. Ele traz para Diadema o espetáculo Fato Venério, seu mais novo trabalho de humor, com abordagens sobre o cotidiano e assuntos hilários. Com um jeito peculiar de falar o humorista é um cantador de histórias. Começou atuar no ano de 1993, no elenco A Bruxinha Que Era Boa, espetáculo infantil de Maria Clara Machado. Trabalhou em rádio, é cantor e dublador, e também foi integrante da Escolinha do Professor Raimundo, na TV Globo, até o programa acabar.

Desde 2004 Manfrini faz parte do elenco da Praça é Nossa, no SBT. Enquanto o show não acontece em Diadema, todas as quintas-feiras ele pode ser visto, contracenando com o ator Carlos Alberto de Nóbrega, fazendo o personagem Paulinho Gogó, uma das figuras mais populares do programa.

Para assistir Fato Venério, os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Clara Nunes. R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Informações: 4056-3366. Abaixo outras ações de cultura que vão acontecer em Diadema até o próximo dia 20 de julho.

Dia 13 de julho (quinta-feira)

BIBLIOSESC – 10h e 15h

Destina-se a promover a leitura facilitando o acesso ao livro, encurtando a distância entre leitor e obra e possibilitando o empréstimo de livros.

Entrada: Franca

Local: CEU das Artes – av. Afonso Monteiro da Cruz, 254, Jd. União. Tel 4043-5476

Classificação: Livre

Dia 14 de julho (sexta-feira)

CINE-ARTES – 15h

ANIMAÇÕES PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA 2 – Filmes de animação para a primeira infância.

Entrada: Franca

Local: CEU das Artes – av. Afonso Monteiro da Cruz, 254, Jd. União. Tel 4043-5476

Classificação: Livre

Dia 15 de julho (sábado)

A ESPERANÇA DO RENOVO – Musical que conta a história de uma árvore chamada Esperança, plantada no bosque Videira, e que com o passar dos anos torna-se velha e infrutífera. Uma alegoria sobre as fases da vida e a renovação de sonhos, projetos e fé.

Entrada: Franca

Local: Teatro Clara Nunes – rua Graciosa, 300 , Centro, Diadema. Tel.: 4056-3366.

Classificação: Livre

Durante a semana

MASSOTERAPIA – Todas primeiras e terceiras quartas-feiras do mês , às 10h

Atendimento gratuito de massagem pelos alunos da oficina de massoterapia poética.

Entrada: Franca

Local: Biblioteca Interativa de Inclusão Nogueira – rua Bernardo Lobo, 263, Vila Nogueira. Tel. 4071-9684

Classificação: Livre

JOGOS NA BIBLIOTECA – Todas as quintas-feiras, das 10 e às 14h

Atividades monitoradas de xadrez, damas, tangram, quebra-cabeças, entre outros.

Entrada: Franca

Local: Biblioteca Interativa de Inclusão Nogueira – rua Bernardo Lobo, 263, Vila Nogueira. Tel. 4017-9684

Classificação: Livre

SARAU LIVRE – 19h30 – Toda a última quinta-feira do mês

Atividade multicultural, aproximando o Coletivo Kaleman de Hip Hop e as ações da comunidade do Jardim Campanário.

Entrada: Franca

Local: Centro Cultural Vladimir Herzog – rua Eduardo de Matos, 159, Jardim Campanário. Tel 4091-2299

Classificação: 14 anos

HISTÓRIA DE DIADEMA: DOS PRÍMORDIOS À EMANCIPAÇÃO – Agendamento para grupos de quartas e sextas-feiras, às 9h e 14h.

Através de encontros periódicos é apresentada a história da cidade.

Entrada: Franca

Local: Centro de Memória de Diadema – av. Alda, 255/277, Centro. Tel. 4043-0700

Classificação: Livre

RODA DE CAPOEIRA – 19h – Todas terças e quintas-feiras

Roda de capoeira com o Mestre Preá (Massapê Capoeira).

Entrada: Franca

Local: Centro Cultural Canhema/Casa do Hip Hop – rua 24 de Maio, 38, Jardim Canhema. Tel 4075-3792

Classificação: Livre

Durante todo o mês

EXPOSIÇÃO DE HQ – de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Mostra dos trabalhos dos alunos da oficina de histórias em quadrinhos com a orientação do professor Gau Ferreira.

Entrada: Franca

Local: Centro Biblioteca Interativa de Inclusão Nogueira – Jardim Bernardo Lobo, 263, Vila Nogueira. Tel. 4017-9684

Classificação: Livre

TRIBUTO A TORRINHA – AS MUITAS FACES DE UM MÚSICO SERTANEJO EM DIADEMA – de segunda a sexta das 8h30 às 16h30

Exposição de fotografias e outros documentos mostram a trajetória do músico e compositor Torrinha, ganhador dos prêmios Chico Viola e Roquette Pinto, que viveu em Diadema de 1960 até a sua morte.

Local: Centro de Memória de Diadema – av. Alda, 255/277, Centro. Tel. 4043-0700

Classificação: Livre

ZUMBA NA PRAÇA – De segunda a sábado em diversos horários – Livre.

Aulas de zumba são ministradas gratuitamente para os moradores da região.

Entrada: Franca

Local: CEU das Artes – av. Afonso Monteiro da Cruz, 254, Jd. União. Tel 4043-5476

Classificação: Livre

FÉRIAS NA BIBLIOTECA – das 9 às 11h e das 14 às 16h

Hora da Leitura, espaço aberto à leitura livre e jogos de mesa.

Entrada: Franca

Local: Santa Luzia – rua Martins Fontes, 110, Jd. Santa Luzia. Tel. 4072-3016

Classificação: Livre

* Programação sujeita a alterações. Mais informações nos locais dos eventos.