O ex-deputado estadual e ex-prefeito de Osasco Celso Giglio (PSDB) morreu no final da tarde desta terça-feira, 11, aos 76 anos. O comunicado foi feito pelo Hospital Israelita Albert Einstein, mas não informa a causa da morte.

Médico, Giglio desempenhou mais de 42 anos de vida pública. O tucano foi vereador em Osasco e prefeito da cidade por duas vezes(1993-96 e 2001-2004). Também já exerceu os mandatos de deputado estadual (1991-92) e federal (1999-2000). Giglio voltou a eleger-se deputado estadual em 2006, com 111.302 votos, aos 65 anos.

Em 2012, Giglio teve a candidatura a prefeito de Osasco barrada pela Justiça Eleitoral de São Paulo com base na Lei da Ficha Limpa. No ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão. O tucano teve as contas de sua gestão em 2004 reprovadas pela Câmara Municipal, seguindo parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que viu irregularidades insanáveis aptas a configurar ato doloso de improbidade administrativa.

Em nota, o deputado Cauê Macri, presidente Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), disse que Giglio foi um dos grandes incentivadores de sua campanha à presidência da Alesp. “Político combativo e ferrenho defensor dos interesses da população de Osasco, nos deixa num momento que o Brasil atravessa uma crise política sem precedentes. Permanecerá o exemplo de homem público dedicado a servir, a liderar as boas causas em prol daqueles que mais precisam. Fará muita falta na Assembleia, sobretudo por conta da sua serenidade em momentos decisivos, da sua capacidade de dialogar mediante conflitos e da sua honradez. Osasco e região perdem um político antenado as demandas da sociedade. Eu perco um grande amigo e conselheiro. Nossos sentimentos aos familiares e amigos”, diz o texto.