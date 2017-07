Acidente entre carro e carreta deixa 5 mortos no interior de SP

Uma colisão entre um automóvel e uma carreta bitrem (com combinação de semirreboques) deixou cinco pessoas mortas e uma ferida, na madrugada desta quarta-feira, 12, na Rodovia João Mellão Neto (SP-255), em Avaré, cidade do interior de São Paulo. O acidente aconteceu próximo de uma ponte, em um trecho de pista simples.

Conforme informações da Polícia Militar Rodoviária, o carro invadiu a pista contrária ao tentar uma ultrapassagem e bateu de frente na carreta. O bitrem acabou caindo em um braço da Represa de Jurumirim.

O motorista, mesmo ferido, conseguiu sair da cabine e nadar até a margem. Ele foi resgatado e levado para um hospital de Avaré. O ajudante que o acompanhava ficou preso ao cinto de segurança e morreu afogado. O corpo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Os quatro ocupantes do automóvel morreram no local do acidente.

A pista ficou interditada durante mais de duas horas, e houve congestionamento. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.