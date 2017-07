IPC-Fipe registra estabilidade na 1ª quadrissemana de julho

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, mostrou estabilidade na primeira quadrissemana de julho após subir 0,05% no fechamento de junho, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 12, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Os grupos que registraram desaceleração no período foram Habitação (0,88% para 0,74%), Alimentação (com deflação mais pronunciada, saindo de -0,83% para -0,89%), Transportes (com taxa ligeiramente mais negativa, de -0,33% para -0,38%) e Educação (0,14% para 0,07%).

Em contrapartida, Despesas Pessoais (0,25% para 0,28%), Saúde (0,04% para 0,23%) e Vestuário (ainda que em terreno negativo, de -0,16% para -0,06%) registram taxas mais elevadas na primeira quadrissemana de julho na comparação com a medição anterior.

Veja abaixo como ficaram os itens que compõem o IPC-Fipe na primeira quadrissemana de julho:

– Habitação: 0,74%

– Alimentação: -0,89%

– Transportes: -0,38%

– Despesas Pessoais: 0,28%

– Saúde: 0,23%

– Vestuário: -0,06%

– Educação: 0,07%

– Índice Geral: 0,00%